Источники: Депозитарий для ценных архитектурных деталей ФКР полностью разрушен

В Калининграде после снежной зимы оказался разрушен Депозитарий Фонда капремонта для хранения ценных архитектурных деталей со зданий, признанных аварийными или подлежащими сносу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили несколько источников.
«В здании на ул. Суворова зимой 2025−2026 года обвалилась крыша — по всей видимости, из-за снегопада. Затем рухнули и стены, — рассказал один из собеседников “Нового Калининграда”. — Уже несколько месяцев сотрудники Фонда не могут к нему подобраться — территория, на которой располагалось здание, им не принадлежит, въезд туда ограничен». По данным собеседников редакции, собственник здания рассматривает разные варианты разбора завалов — вплоть до «расчистки ковшом экскаватора». «Не исключено, хранившиеся там ценные детали безвозвратно утрачены», — сообщил один из источников. По его словам, у самого ФКР нет средств на то, чтобы заняться расчисткой территории и поиском сохранившихся деталей.
Депозитарий для хранения ценных архитектурных деталей был создан в августе 2023 года. Как сообщил тогда корреспонденту «Нового Калининграда» представитель фонда, здание находилось на ул. Суворова. По распоряжению экс-губернатора Антона Алиханова, туда должны были отправляться на хранение историческая керамическая черепица, консоли, мозаика и многое другое с аварийных зданий.
Раньше ценные детали хранились на различных складах, в августе 2023 года их стали перевозить на постоянное место хранения, «чтобы в будущем можно было использовать как образец и применять при капитальном ремонте в местах утраты». «Сформированный архив станет серьезной помощью в работе специалистов», — отмечали три года назад в ФКР.
Как рассказал «Новому Калининграду» один из собеседников, идея депозитария появилась после того, как из-за строительства нового моста через Преголю пришлось снести дом с интересными историческими элементами. Кроме того, там должен был храниться оригинал акротерия «Движение и время», который раньше был установлен на кровле здания бывшей Дирекции имперских железных дорог (сегодня это дом № 111−117 на Ленинском проспекте). В настоящее время на крыше установлена его копия.
«Новый Калининград» направил официальный запрос руководству регионального Фонда капремонта.