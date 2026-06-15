Источники: Депозитарий для ценных архитектурных деталей ФКР полностью разрушен

«В здании на ул. Суворова зимой 2025−2026 года обвалилась крыша — по всей видимости, из-за снегопада. Затем рухнули и стены, — рассказал один из собеседников “Нового Калининграда”. — Уже несколько месяцев сотрудники Фонда не могут к нему подобраться — территория, на которой располагалось здание, им не принадлежит, въезд туда ограничен». По данным собеседников редакции, собственник здания рассматривает разные варианты разбора завалов — вплоть до «расчистки ковшом экскаватора». «Не исключено, хранившиеся там ценные детали безвозвратно утрачены», — сообщил один из источников. По его словам, у самого ФКР нет средств на то, чтобы заняться расчисткой территории и поиском сохранившихся деталей.