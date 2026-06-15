В Красноярске осудили «менеджера», обманувшего пятерых на 10 млн рублей

В Красноярске участник криптомошеннической схемы получил 6 лет колонии за обман на 10 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в 2022 году группа организаторов запустила проект Future Management Systems. У компании были менеджеры, аналитики, торговая платформа, видеозвонки, презентации и даже офис, который показывали клиентам онлайн. Не хватало только одного — настоящих инвестиций.
Схема начиналась со звонка из колл-центра. Гражданам предлагали бесплатно повысить финансовую грамотность и научиться зарабатывать на криптовалюте. Согласившихся передавали «менеджерам». Те проводили обучение, показывали работу платформ и тренировочные сделки на симуляторах. После нескольких успешных операций клиенты видели стремительно растущую прибыль — правда, только на экране.
Вся торговая деятельность существовала внутри подконтрольной мошенникам платформы. Доходы были виртуальными, а переводы денег — реальными. Под руководством «менеджеров» люди покупали криптовалюту на известных биржах и переводили её на кошельки, которые считали своими инвестиционными счетами. На самом деле кошельки контролировали участники группы.
Когда человек хотел вывести прибыль, его подключали к «аналитикам». Те объясняли, что нужно доплатить комиссии, страховки или пройти другие финансовые процедуры. После каждого платежа возникало новое условие. Когда у клиента заканчивались деньги или вера в успех, общение прекращалось, а криптовалюта исчезала.
Участники группы использовали вымышленные имена, поддельные паспорта и рассказывали о несуществующей карьере в финансах. Итог деятельности красноярского «менеджера» — пятеро обманутых граждан и ущерб более 10 миллионов рублей.
Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении других фигурантов расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что майнинг-ферма в Берёзовке украла электричества на 20 млн рублей.