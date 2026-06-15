В Красноярске осудили «менеджера», обманувшего пятерых на 10 млн рублей

Когда человек хотел вывести прибыль, его подключали к «аналитикам». Те объясняли, что нужно доплатить комиссии, страховки или пройти другие финансовые процедуры. После каждого платежа возникало новое условие. Когда у клиента заканчивались деньги или вера в успех, общение прекращалось, а криптовалюта исчезала.