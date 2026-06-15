Администрация Ростова определила требования к защитным укрытиям

Для нужд гражданской обороны планируют приспособить подвалы, цокольные этажи и подземные парковки. Согласно требованиям, высота потолков в укрытии должна составлять не менее 1,7 метра, а на каждого человека необходимо выделить минимум 0,6 квадратного метра площади и не менее 1,2 кубического метра общего объема.