Книги автора «Гарри Поттера» промаркируют в России из-за закона о наркотиках

Книги из детективного цикла о Корморане Страйке, написанные автором «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, будут маркировать в России из-за упоминания наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой перечень.
С 1 марта в России действуют изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предусматривают ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков без специальной маркировки. Отраслевой перечень таких книг еженедельно публикуется на сайте Российского книжного союза.
Помимо детективов Роулинг, в список вошли роман Стивена Фрая «Как творить историю», книга главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева и роман Анны Джейн «Влюбленная ведьма».
Ранее под действие новых правил уже попадали книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Харуки Мураками, а также некоторые переводы классической литературы и биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.
По правилам Минцифры, маркировке подлежат произведения, опубликованные с 1 августа 1990 года, если упоминание наркотических средств является оправданной жанром частью художественного замысла. Маркировка должна размещаться на обложке книги. Она включает предупреждающий знак и текстовое сообщение.
(Фото: Magnific.com).