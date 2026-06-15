Книги автора «Гарри Поттера» промаркируют в России из-за закона о наркотиках

С 1 марта в России действуют изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предусматривают ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков без специальной маркировки. Отраслевой перечень таких книг еженедельно публикуется на сайте Российского книжного союза.