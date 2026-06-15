Нижегородская полиция проведет прямую линию для вынужденных переселенцев

Напомним, в соответствии с законом РФ «О вынужденных переселенцах», соответствующий статус может получить гражданин России, покинувший место жительства в связи с совершением в его отношении насилия или преследования, в том числе из-за национальности, вероисповедания, языка и иным причинам.