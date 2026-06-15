Нижегородская полиция проведет прямую линию для вынужденных переселенцев

В ближайший четверг, 18 июня, УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области организует прямую телефонную линию по вопросам признания лица вынужденным переселенцем. Задать вопросы специалистам можно будет с 10.00 до 11.00, набрав номер 268−28−68.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, консультировать граждан будет замначальника отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по региону — начальник отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами подполковник полиции Дарья Александровна Скородумова.
Напомним, в соответствии с законом РФ «О вынужденных переселенцах», соответствующий статус может получить гражданин России, покинувший место жительства в связи с совершением в его отношении насилия или преследования, в том числе из-за национальности, вероисповедания, языка и иным причинам.
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