Воронежцам показывают десятки женских образов от ректора Суриковского института

— Мое вдохновение в том, что находится рядом с нами, к чему нужно просто наклониться и присмотреться. Искусство рождается здесь и сейчас. Главная задача — не просто буквально запечатлеть образ, а передать волнение, трепет и то «божественное», что всегда незримо присутствует между людьми, — говорит художник.