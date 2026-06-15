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Воронежцам показывают десятки женских образов от ректора Суриковского института

Бесплатную выставку работ Анатолия Любавина привез Платоновскйи фестиваль.

Источник: Комсомольская правда

«Ускользающая красота» открылась в зале на Кирова, 8. Свой взгляд на Женщину представил ректор Суриковского института Анатолий Любавин. На стенах — прекрасные создания — в цвете, в монохроме, в повседневных делах — каждая героиня художника хороша по-своему. Он предлагает непрерывно разгадывать тайну женственности, кроющуюся в чем-то эфемерном, в полутонах, в легком повороте головы, взмахе ресниц.

— Мое вдохновение в том, что находится рядом с нами, к чему нужно просто наклониться и присмотреться. Искусство рождается здесь и сейчас. Главная задача — не просто буквально запечатлеть образ, а передать волнение, трепет и то «божественное», что всегда незримо присутствует между людьми, — говорит художник.

Выставка продлится до 28 июня, вход свободный. 6+

. Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.