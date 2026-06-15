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Советником мэра Нижнего Новгорода стал участник СВО Александр Попенко

Александр выступил с инициативой расширить его деятельность, в том числе за счёт подключения городских школ.

Александр Попенко, участник СВО, приступил к работе в качестве советника мэра Нижнего Новгорода на общественных началах. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в МАХ.

Александра Попенко заметили во время его участия в программе «Время героев», запущенной по инициативе Президента Владимира Путина: тогда он начал стажировку в администрации Нижнего Новгорода.

В процессе обучения Александр детально изучил вопросы, имеющие для него особую значимость. Приоритетным направлением для него остаётся патриотическое воспитание молодёжи. В Нижнем Новгороде уже заложена прочная основа для такой работы — функционирует Центр военно‑патриотического воспитания. Александр выступил с инициативой расширить его деятельность, в том числе за счёт подключения городских школ.

Не меньшее значение, как он сам подчёркивает, имеют и повседневные аспекты городской жизни. Александр воспринимает город не со стороны, а как вовлечённый участник: его волнует, насколько комфортными и удобными становятся дворовые территории и общественные пространства для жителей.

Ранее Глеб Никитин заявил о новых назначениях в нижегородском правительстве.