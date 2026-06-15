Советником мэра Нижнего Новгорода стал участник СВО Александр Попенко

В процессе обучения Александр детально изучил вопросы, имеющие для него особую значимость. Приоритетным направлением для него остаётся патриотическое воспитание молодёжи. В Нижнем Новгороде уже заложена прочная основа для такой работы — функционирует Центр военно‑патриотического воспитания. Александр выступил с инициативой расширить его деятельность, в том числе за счёт подключения городских школ.