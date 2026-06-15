Минприроды: загрязнение Гагаринского ручья идет через канал под промзоной

Загрязнение Гагаринского ручья в Калининграде происходит через бесхозяйный канал МПО-0−7−3А-1, проходящий под территорией промышленной зоны в районе улиц Туруханской и 4-й Большой Окружной. Об этом говорится в ответе регионального министерства природных ресурсов и экологии на запрос «Нового Калининграда». В ведомстве также сообщили, что сбросы загрязненных стоков носят залповый характер и происходят в ночное время.
Как пояснили в министерстве, «загрязнение водного объекта — ручья Гагаринский первоначально происходит из-за впадения загрязненных вод бесхозяйного канала МПО-0−7−3А-1 в р. Гагаринский в закрытой части (под дорожным полотном) вблизи ул. Индустриальная, 2Б».
По данным ведомства, канал протяженностью около двух километров проходит в подземном коллекторе под территорией промышленных предприятий и исторически он используется для отвода ливневых и дренажных стоков с территории промышленной зоны.
В настоящее время Минприроды по согласованию с прокуратурой проводит внеплановую выездную проверку одного из предприятий. При этом, как отметили в ведомстве, уже установлено, что загрязняющие вещества поступают выше выпуска сточных вод проверяемой организации.
«Сотрудниками Министерства с применением специализированного оборудования осуществляется обследование участка закрытой части бесхозяйного канала МПО-0−7−3А-1, расположенного под территорией проверяемого юридического лица, с целью выявления незаконных врезок в закрытый коллектор», — говорится в ответе.
В распоряжении редакции также оказался ответ министерства жительнице Калининграда, ранее пожаловавшейся на состояние ручья. В нем отмечается, что «сбросы неочищенных стоков в указанный водный объект носят залповый характер (непостоянный сброс), и зачастую происходят в ночное время суток».
Результаты исследований подтвердили загрязнение водного объекта. Как сообщили в Минприроды, в марте специалисты совместно с аккредитованной лабораторией отобрали пробы воды в Гагаринском ручье и канале МПО-0−7−3А-1. «По результатам анализа отобранных проб установлено превышение ПДК загрязняющих веществ в указанных водных объектах», — сообщили в ведомстве.
В министерстве также рассказали, что ранее выявили юридическое лицо, предоставлявшее недостоверные сведения о сбросе сточных вод. Однако в ходе дальнейшей проверки было установлено, что предприятие передает стоки третьей организации и не осуществляет сброс непосредственно в ручей.
При этом инспекторы выявили другое предприятие, расположенное в районе улицы Туруханской, 1, которое использовало канал МПО-0−7−3А-1 после истечения срока действия разрешения на пользование водным объектом. По итогам проверки организации выдали предписание об устранении нарушений и решили привлечь ее к административной ответственности.
Кроме того, во время проверки был зафиксирован факт поступления загрязненных сточных вод с территории еще одного смежного предприятия. В отношении него также планируется провести контрольные мероприятия.
Для прекращения загрязнения канала и ручья минприроды намерено провести комплекс проверок предприятий, расположенных в промышленной зоне. В ведомстве не исключают привлечения нарушителей к административной ответственности вплоть до приостановления производственной деятельности.
Напомним, в апреле жители Калининграда обратили внимание на состояние Гагаринского ручья: по их словам, водоем загрязнен, а находиться рядом с ним из-за резкого запаха невозможно. Если раньше загрязнения носили эпизодический характер, то сейчас сбросы происходят регулярно. Позднее в минприроды сообщали, что загрязнение Гагаринского ручья может быть причиной ухудшения состояния Ялтинского пруда, имеющего с ним гидрологическую связь.
В октябре 2025 года специалисты совместно с природоохранной прокуратурой и администрацией уже обследовали ручей. Тогда основной источник загрязнения предположительно находился выше по течению — в районе промышленной зоны на улице Индустриальной. В апреле 2026 года, по данным Минприроды, специалисты вновь выезжали на место и зафиксировали «признаки сброса неочищенных сточных вод в канал, который впадает в закрытую часть ручья».