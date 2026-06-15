Минприроды: загрязнение Гагаринского ручья идет через канал под промзоной

В октябре 2025 года специалисты совместно с природоохранной прокуратурой и администрацией уже обследовали ручей. Тогда основной источник загрязнения предположительно находился выше по течению — в районе промышленной зоны на улице Индустриальной. В апреле 2026 года, по данным Минприроды, специалисты вновь выезжали на место и зафиксировали «признаки сброса неочищенных сточных вод в канал, который впадает в закрытую часть ручья».