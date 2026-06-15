Сервис для партнеров в «Максе» стал доступен самозанятым

«Платформа для партнеров “Макс” стала доступна самозанятым. Присоединившиеся к платформе предприниматели получают возможность создать собственный публичный канал и привлекать аудиторию, автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, а также запустить мини-приложение для удобства клиентов», — говорится в сообщении компании.