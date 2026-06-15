Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сервис для партнеров в «Максе» стал доступен самозанятым

Самозанятые смогут регистрироваться на платформе для партнеров в «Максе».

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сервис для партнеров на национальной платформе «Макс» стал доступен самозанятым, предприниматели получат возможность создать собственный публичный канал и привлекать аудиторию, а также запустить мини-приложение для удобства клиентов, рассказали в пресс-службе «Макса».

«Платформа для партнеров “Макс” стала доступна самозанятым. Присоединившиеся к платформе предприниматели получают возможность создать собственный публичный канал и привлекать аудиторию, автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, а также запустить мини-приложение для удобства клиентов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что более 16 миллионов российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили возможность присоединиться к платформе для партнеров.

Для того, чтобы зарегистрироваться на ней, необходимо авторизоваться по номеру телефона на сайте приложения, выбрать тип профиля «Самозанятый» и пройти верификацию через портал «Госуслуги».

«Макс» — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения.

На конец мая к платформе для партнеров присоединились более 500 тысяч компаний и организаций.