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Стало известно, когда исправят сбой в работе Wildberries

Работа сервиса восстановится после устранения причин сбоя.

Функционирование платформы Wildberries будет полностью возобновлено, как только специалисты справятся с техническими неполадками. Об этом сообщает NEWS.RU.

Как заявили представители компании, в данный момент трудности с доступом к сервису испытывают владельцы устройств на базе Android.

В маркетплейсе заверили, что причины сбоя уже находятся в процессе устранения, и нормальная работа ресурса будет налажена в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Wildberries за свой счёт модернизирует канализационный коллектор в Новинках.

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