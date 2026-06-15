Дон остался на 12-м месте в социально-экономическом рейтинге

По результатам исследования, опубликованного на сайте РИА Новости, Ростовская область в 2025 году осталась на 12‑м месте в рейтинге социально‑экономического развития субъектов Российской Федерации.
Интегральный рейтинг региона составил 66,53 балла, что ниже показателя 2024 года (69,38 балла). При этом итоговое место в общероссийском списке не изменилось.
В рейтинге Ростовская область располагается между Самарской и Нижегородской областями.
Лидирующие позиции по итогам 2025 года сохранили Москва — 94,48 балла, Санкт‑Петербург — 90,21 балла и Республика Татарстан — 86,37 балла.
Замыкают рейтинг Республика Калмыкия, Республика Ингушетия и Республика Тыва.