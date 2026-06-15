Правоохранительные органы устанавливают участников хулиганского нападения в центре Перми

О произошедшем рассказал в соцсети один из пострадавших. По его словам, утром 14 июня на перекрестке ул. Революции и Островского на них с другом напала группа подростков из пяти — семи человек. «Напали без единого слова, — написал мужчина. — У одного была цепь, у кого-то металлический прут, может еще у кого-то были какие-то предметы. Мы отбились, отбежали — но они догнали снова. Меня сбили с велосипеда, навалились несколько человек сразу, били руками и ногами».