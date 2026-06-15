Большинство компаний в России берут молодежь на стажировки

Две из трех российских компаний принимают молодых специалистов на стажировки. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.
По данным исследования, действующие программы стажировок есть у 30% работодателей. Еще 36% компаний отдельной программы не имеют, но все равно принимают стажеров. Более половины работодателей после стажировки приглашают на работу большую часть участников. За год доля таких компаний немного выросла. Еще каждая четвертая организация делает предложения только самым сильным стажерам.
Сами молодые люди тоже часто остаются в компаниях после практики. Семь из десяти стажеров устроились именно туда, где проходили стажировку. Это максимальный показатель за все время наблюдений исследователей. Еще 11% молодых людей получали предложение о работе, но отказались от него. Только 7% рассказали, что после стажировки им не предлагали трудоустройство.
При этом молодежь все чаще воспринимает стажировку не просто как способ попасть в конкретную компанию, а как возможность получить практические навыки. Так ответили 71% участников опроса. Исследователи отмечают, что для работодателей стажировки становятся одним из способов закрывать кадровый дефицит, а для молодых специалистов прямой дорогой к первому опыту работы.
В опросах участвовали 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, у которых уже был опыт стажировок.