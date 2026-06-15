Большинство компаний в России берут молодежь на стажировки

Сами молодые люди тоже часто остаются в компаниях после практики. Семь из десяти стажеров устроились именно туда, где проходили стажировку. Это максимальный показатель за все время наблюдений исследователей. Еще 11% молодых людей получали предложение о работе, но отказались от него. Только 7% рассказали, что после стажировки им не предлагали трудоустройство.