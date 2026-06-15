Экспертный совет представил предложения в новую Народную программу

«Мы также обязательно рассмотрим и Манифест — как некий стратегический документ, ориентированный на более отдалённую перспективу. Он не будет таким же конкретным, как пятилетняя программа, но он и не должен быть таким. Он будет обрисовывать именно то, какой мы видим нашу страну в будущем и какие вызовы нам предстоит преодолеть», — разъяснил Председатель партии. Активный сбор предложений в новую Народную программу идет в Нижегородской области. Жители региона уже внесли более 100 тысяч инициатив, которые охватывают все ключевые сферы: от благоустройства и дорог до здравоохранения, образования и поддержки семей. Возможность принять участие в формировании программного документа есть у каждого жителя области. Для этого в регионе созданы все условия и организована максимально удобная система сбора.