РЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов написали об отсутствии у РЖД в онлайн-продаже билетов на поезда с юга на некоторые дни сентября.
«В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена», — прокомментировали в компании информацию о приостановке продаж билетов.
Изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Отмечается, что продажи возобновят в ближайшее время — после корректировки графика.
РЖД на лето назначили в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Кавминвод 149 пар поездов, в том числе 65 в Адлер, 43 — в Анапу, 24 — в Новороссийск, сообщала компания.
Ранее сообщалось, что в график движения крымских поездов «Таврия» внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.