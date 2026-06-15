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РЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. РЖД временно приостановила продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга России в сентябре. Причина — ремонт железнодорожной инфраструктуры. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов написали об отсутствии у РЖД в онлайн-продаже билетов на поезда с юга на некоторые дни сентября.

«В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена», — прокомментировали в компании информацию о приостановке продаж билетов.

Изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Отмечается, что продажи возобновят в ближайшее время — после корректировки графика.

РЖД на лето назначили в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Кавминвод 149 пар поездов, в том числе 65 в Адлер, 43 — в Анапу, 24 — в Новороссийск, сообщала компания.

Ранее сообщалось, что в график движения крымских поездов «Таврия» внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.

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