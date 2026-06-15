Дорогу к кладбищу починили в Нижнем Новгороде по просьбе горожан

В Нижнем Новгороде завершили ремонт тротуара, соединившего улицу Патриотов, жилой комплекс «Смородина» и Старо-Автозаводское кладбище. Работы, организованные по просьбам горожан, обошлись в полтора миллиона рублей. Новостью поделились в администрации регионального центра.
Тротуар был частично отремонтирован застройщиком около четырех лет назад. Нижегородцы обращались к властям, чтобы завершить работу. Теперь людям не придется ходить по проезжей части.
Качество реализации проекта уже проверил глава Автозавода Александр Нагин. В ходе ремонта специалисты убрали старое покрытие, устроили основание из щебня и песка, установили бортовой камень и уложили асфальт.
«Теперь ходить стало комфортно и, главное, безопасно. Я спокойна за ребенка, который едет впереди на велосипеде, и мне больше не приходится постоянно его останавливать и просить подождать», — оценила результаты ремонта нижегородка Алена Мазева.
Напомним, ночной автобус в Нижнем Новгороде перевели на новое расписание.