В Снежинске Челябинской области открылся обновленный офис Движения первых

«При разработке проекта мы постарались учесть пожелания ребят, для которых и создавалось это место, — рассказывает председатель совета местного отделения Движения первых Ульяна Яшина. — Дети, подростки и родители высказывали свои пожелания на стратегической сессии. К примеру, был запрос на зеленую зону, место для отдыха, уголок наших достижений. Все это уже есть в нашем пространстве. Главная цель была — организовать место, где будет комфортно, уютно и где можно быть собой».