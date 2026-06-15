В Снежинске Челябинской области открылся обновленный офис Движения первых

Обновленное пространство Движения первых открыли после модернизации для посетителей в городе Снежинске Челябинской области. Это стало возможным благодаря победе проекта в ежегодном конкурсе «Своя атмосфера» по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Снежинского городского округа.
Для отделения Движения первых закупили мебель, которая позволяет трансформировать пространство для проведения различных мероприятий, приобрели экран, проектор, оргтехнику. Таким образом, у молодежи появилось современное и стильное пространство, где можно проводить время после учебы и общаться друг с другом.
«При разработке проекта мы постарались учесть пожелания ребят, для которых и создавалось это место, — рассказывает председатель совета местного отделения Движения первых Ульяна Яшина. — Дети, подростки и родители высказывали свои пожелания на стратегической сессии. К примеру, был запрос на зеленую зону, место для отдыха, уголок наших достижений. Все это уже есть в нашем пространстве. Главная цель была — организовать место, где будет комфортно, уютно и где можно быть собой».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.