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Бывший директор нижегородского ГУММиД Андрей Левдиков получил пять лет колонии

Экс-руководителя муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрея Левдикова приговорили к пяти годам колонии строгого режима за взятки и мошенничество, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Источник: Коммерсантъ

Экс-руководителя муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрея Левдикова приговорили к пяти годам колонии строгого режима за взятки и мошенничество, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Также ему назначили 20 млн руб. штрафа и запрет на занятие определенных должностей сроком на пять лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», прокурор просил приговорить бывшего управленца к восьми годам строгого режима.

По фабуле дела фигурант получил взятку от дорожных подрядчиков в виде ремонта квартиры на 11,5 млн руб., а также получил 2,5 млн руб. под предлогом передачи должностному лицу ГАУ НО «Управление госэкспертизы», чтобы ускорить вопрос по корректировке проекта дублера проспекта Гагарина.