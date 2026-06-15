Бывший директор нижегородского ГУММиД Андрей Левдиков получил пять лет колонии

По фабуле дела фигурант получил взятку от дорожных подрядчиков в виде ремонта квартиры на 11,5 млн руб., а также получил 2,5 млн руб. под предлогом передачи должностному лицу ГАУ НО «Управление госэкспертизы», чтобы ускорить вопрос по корректировке проекта дублера проспекта Гагарина.