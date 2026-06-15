В Волгограде откладывают введение новых платных парковок

На «другую сторону баррикад» дороги в центре Волгограда должны были перейти уже завтра, 16 июня. Хорошо знакомую водителям разметку синего цвета рабочие уже нанесли на улицах Советской, Чуйкова, Соколова, Порт — Саида и Гагарина, 13-й Гвардейской и Наумова, Пражской и Володарского, Набережной имени 62-й Армии, а также на улице Карла Либкнехта. Однако на сей раз в мэрии прислушались к горожанам, которые с расширением зоны платных парковок рискуют оказаться в патовой ситуации.