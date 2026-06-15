В Волгограде откладывают введение новых платных парковок

В Волгограде на фоне массовых жалоб горожан решили повременить с запуском новых платных парковок в Центральном и Дзержинском районах.
На «другую сторону баррикад» дороги в центре Волгограда должны были перейти уже завтра, 16 июня. Хорошо знакомую водителям разметку синего цвета рабочие уже нанесли на улицах Советской, Чуйкова, Соколова, Порт — Саида и Гагарина, 13-й Гвардейской и Наумова, Пражской и Володарского, Набережной имени 62-й Армии, а также на улице Карла Либкнехта. Однако на сей раз в мэрии прислушались к горожанам, которые с расширением зоны платных парковок рискуют оказаться в патовой ситуации.
— Сейчас окончательное решение по дате введения очередного этапа платных парковок еще не принято, — прокомментировали в пресс-службе горадминистрации. — Вопрос будет дополнительно рассмотрен после обобщения и анализа обращений, поступающих в адрес муниципалитета от граждан, которые живут в зоне введения платного парковочного пространства.
В мэрии также заявили, что объявленная пауза пойдет на пользу не только самим автомобилистам — за это время специалисты обновят техническую базу, в том числе модернизируют сервисы по обработке данных.
— О введении очередного этапа мы сообщим дополнительно, — заключили в пресс-службе городской администрации.
Еще до открытия четвертого этапа платных парковок в Волгограде сообщили о введении пятой очереди, которая коснется двадцати улиц Ворошиловского района. Подробнее — в отдельном материале ИА «Высота 102».
Фото из архива V102.ru.