Участник СВО Александр Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода

На общественных началах у мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева появился новый советник — участник СВО Александр Попенко. Об этом глава города сообщил в своем канале в MAX.
Шалабаев и Попенко познакомились в рамках программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Мэр города был наставником бойца во время стажировки в администрации.
В результате Александр Попенко стал советником мэра. На этом посту он планирует сфокусироваться на патриотическом воспитании нижегородской молодежи, в том числе масштабировать работу Центра военно-патриотического воспитания, вовлекая школы города.
«Не менее важно для него, по собственным признаниям, и то, что окружает человека каждый день. На город смотрит не как наблюдатель — чтобы дворы и общественные пространства становились удобнее для людей. Это продолжение той же заботы, без которой нет настоящего патриотизма», — подчеркнул Юрий Шалабаев.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что ветеран СВО Николай Пелевин занял руководящую должность в администрации Арзамаса.