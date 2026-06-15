В Москве открыли почти 50 новых объектов образования за учебный год

Открытие 22 школ, 21 детского сада и 6 образовательных комплексов с дошкольными отделениями состоялось в этом учебном году в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Создание современных образовательных учреждений отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Здания рассчитаны более чем на 25 тыс. ребят — 6,5 тыс. дошкольников и свыше 18,5 тыс. школьников. Новые объекты спроектировали с учетом современных требований к образовательной среде.
Так, в районе Коммунарка в сентябре 2025 года открыли новый корпус школы № 109, в котором помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов оборудовали ИТ-полигон, медиатеку, обеденный, хореографический и спортивные залы. Особенностью комплекса стали два бассейна. Один из них предназначен для учеников старшей и средней школы, другой — для обучения плаванию младших школьников. Кроме того, в новом корпусе оборудовали студии звуко- и видеозаписи, кабинет кулинарии, фаблаб — производственную лабораторию для индивидуальных разработок, арт-мастерскую для занятий по изобразительному искусству и гончарному делу, а также планетарий.
В районе Богородское открыли новый корпус школы № 1360. Для 400 учеников и педагогов оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатеку, многофункциональное пространство, а также трансформируемый спортивный зал с раздевалками и душевыми.
В Троицке на Мостовой улице заработал новый детский сад школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина на 350 мест. Там есть музыкальный и физкультурный залы, 14 просторных групповых ячеек со спальными и игровыми зонами, раздевалками и буфетами, а также медицинский блок и кабинет для развивающих занятий с детьми.
Кроме того, в этом учебном году отремонтировали 51 здание образовательных учреждений. В них реконструировали фасады, заменили инженерные коммуникации, установили современное оборудование и мебель, а также благоустроили прилегающие территории.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.