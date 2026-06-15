В Москве открыли почти 50 новых объектов образования за учебный год

Так, в районе Коммунарка в сентябре 2025 года открыли новый корпус школы № 109, в котором помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов оборудовали ИТ-полигон, медиатеку, обеденный, хореографический и спортивные залы. Особенностью комплекса стали два бассейна. Один из них предназначен для учеников старшей и средней школы, другой — для обучения плаванию младших школьников. Кроме того, в новом корпусе оборудовали студии звуко- и видеозаписи, кабинет кулинарии, фаблаб — производственную лабораторию для индивидуальных разработок, арт-мастерскую для занятий по изобразительному искусству и гончарному делу, а также планетарий.