Клад Кузнецовых показали на выставке «Семейные ценности» в Нижнем Новгороде

В Усадьбе Рукавишниковых (главное здание Нижегородского музея‑заповедника) открылась выставка «Семейные ценности». Её центр — клад из 25 фамильных украшений династии Кузнецовых: золотых серёг, перстней и брошей с бриллиантами. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Сокровища больше ста лет хранились в тайнике и были найдены в прошлом году при реставрации особняка семьи (сейчас там — военно‑медицинская служба УФСБ по Нижегородской области).
Особая ценность — обручальные кольца Филетера Павловича Кузнецова и его супруги Валентины Васильевны: они хранят память о революционных потрясениях. Среди предметов — работы известных ювелиров Российской империи.
Экспозиция рассказывает о предпринимательской и благотворительной деятельности рода (в том числе об открытии первого в регионе противотуберкулёзного санатория) и дополняет её наследие художника Константина Кузнецова — брата Филетера, одного из первых русских импрессионистов.
Ранее о подготовке выставки «Великая Всероссийская» рассказали нижегородцам.