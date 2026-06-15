Нижегородский участник СВО стал советником мэра Юрия Шалабаева

«Не менее важно для него, по собственным признаниям, и то, что окружает человека каждый день. На город смотрит не как наблюдатель — чтобы дворы и общественные пространства становились удобнее для людей. Это продолжение той же заботы, без которой нет настоящего патриотизма. Уверен в Александре. Хорошей нам совместной работы на благо города и жителей!» — подытожил Юрий Шалабаев.