Нижегородский участник СВО стал советником мэра Юрия Шалабаева

Участник специальной военной операции Александр Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода на общественных началах. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем макс-канале.
«С Александром мы познакомились, когда он стал участником программы “Время героев”, инициированной президентом Владимиром Путиным, и начал проходить стажировку в администрации Нижнего Новгорода. Я стал работать с Александром в качестве его наставника и сразу увидел в нем настоящего патриота, человека с правильными ценностями и желанием приносить пользу», — подчеркнул мэр.
По словам главы Нижнего Новгорода, за время своего обучения Александр глубоко погрузился в темы, которые для него по-настоящему важны. Ключевым интересом участника СВО является патриотическое воспитание молодежи. В частности, он предложил масштабировать работу Центра военно-патриотического воспитания на школы города.
«Не менее важно для него, по собственным признаниям, и то, что окружает человека каждый день. На город смотрит не как наблюдатель — чтобы дворы и общественные пространства становились удобнее для людей. Это продолжение той же заботы, без которой нет настоящего патриотизма. Уверен в Александре. Хорошей нам совместной работы на благо города и жителей!» — подытожил Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что волонтеры Победы провели 280 встреч с участниками СВО в течение учебного года.