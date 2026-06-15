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Нижегородский участник СВО стал советником мэра Юрия Шалабаева

Он будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Участник специальной военной операции Александр Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода на общественных началах. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем макс-канале.

«С Александром мы познакомились, когда он стал участником программы “Время героев”, инициированной президентом Владимиром Путиным, и начал проходить стажировку в администрации Нижнего Новгорода. Я стал работать с Александром в качестве его наставника и сразу увидел в нем настоящего патриота, человека с правильными ценностями и желанием приносить пользу», — подчеркнул мэр.

По словам главы Нижнего Новгорода, за время своего обучения Александр глубоко погрузился в темы, которые для него по-настоящему важны. Ключевым интересом участника СВО является патриотическое воспитание молодежи. В частности, он предложил масштабировать работу Центра военно-патриотического воспитания на школы города.

«Не менее важно для него, по собственным признаниям, и то, что окружает человека каждый день. На город смотрит не как наблюдатель — чтобы дворы и общественные пространства становились удобнее для людей. Это продолжение той же заботы, без которой нет настоящего патриотизма. Уверен в Александре. Хорошей нам совместной работы на благо города и жителей!» — подытожил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что волонтеры Победы провели 280 встреч с участниками СВО в течение учебного года.