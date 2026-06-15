Сельхозвыставку в Ростовской области посетили около 5 тысяч человек

Губернатор Дона Юрий Слюсарь ознакомился с экспозицией, обратил внимание на передовые результаты селекционной работы и провел расширенное областное предуборочное совещание. В нем также участвовали замгубернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко, председатель комитета по аграрной политике Законодательного Собрания Ростовской области Вячеслав Василенко, главы администраций районов и муниципалитетов Дона. На совещании глава региона отметил, что в новом сезоне общая посевная площадь составила 4,9 млн га. Несмотря на капризы погоды — весенние заморозки и локальную засуху — аграрии области сохраняют высокий темп работы. Правительство Дона выделило на поддержку отрасли 8 млрд руб., из которых более 1,3 млрд руб. уже доведено до аграриев.