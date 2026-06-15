Волгоградские врачи назвали 5 признаков вреда от смартфона

Комитет здравоохранения Волгоградской области предупредил жителей региона о вреде чрезмерного использования смартфонов. Специалисты назвали 5 тревожных сигналов, которые тело подает при злоупотреблении гаджетами.
Постоянный наклон головы к экрану вызывает хронические боли в шее и нарушение осанки — так называемую «текстовую шею». Редкое моргание при просмотре контента приводит к синдрому сухого глаза: сухости, жжению и резям. Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина — гормона сна, из-за чего после вечернего просмотра ленты трудно уснуть, а сон становится поверхностным.
Постоянный поток уведомлений истощает нервную систему и провоцирует тревожность. Наконец, время с гаджетом — это время без движения, а еда перед экраном часто превращается в неконтролируемое переедание.
Волгоградцам рекомендуют начать с простых шагов: отключить ненужные уведомления, не пользоваться гаджетами за час до сна, делать регулярные перерывы и гимнастику для глаз.
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