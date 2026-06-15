В Ростовской области власти ответили на слухи об ограничениях на продажу бензина

При этом накануне заместитель губернатора региона Игорь Сорокин подчеркнул, что запасов топлива на донских нефтебазах достаточно. По словам чиновника, крупные АЗС работают в штатном режиме, но возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.