В Прикамье скончалась почётный гражданин Кизела Галина Шлягина

Галина Шлягина родилась 7 апреля 1937 года в Лысьве, а в 1946 году вместе с семьёй переехала в Кизел. Пять лет проработала на шахте имени Володарского, затем посвятила себя профессии закройщика в Быткомбинате (позже — Ателье мод). Была рационализатором, членом народной дружины, народным заседателем, председателем профкома.