В Прикамье скончалась почётный гражданин Кизела Галина Шлягина

Почётный гражданин города Кизела Галина Александровна Шлягина скончалась на 90-м году жизни, сообщили в администрации муниципалитета.
Галина Шлягина родилась 7 апреля 1937 года в Лысьве, а в 1946 году вместе с семьёй переехала в Кизел. Пять лет проработала на шахте имени Володарского, затем посвятила себя профессии закройщика в Быткомбинате (позже — Ателье мод). Была рационализатором, членом народной дружины, народным заседателем, председателем профкома.
Звание «Почётный гражданин города Кизела» ей присвоили в 2024 году — за заслуги в бытовом обслуживании населения, волонтёрскую деятельность и активную гражданскую позицию.
«Для всех, кто знал Галину Александровну, она останется примером беззаветного служения родному городу, профессионализма и человечности. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто имел честь знать этого замечательного человека. Светлая память», — написали на странице администрации.
Прощание с Галиной Александровной состоится 16 июня в 11:00 в Свято-Никольском храме в Кизеле.
Напомним, актриса Татьяна Плетнева, скончалась в больнице. Женщина известна по ролям в сериалах «Реальные пацаны» (18+), «Интерны» (16+), «Кухня» (16+) и «Счастливы вместе» (16+). О смерти артистки стало известно 14 июня.