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Неподвижную Бусю несли на руках: пожарные показали, как спасали кошку из горящей квартиры в Васильково

Пенсионеры пытались тушить кухню тазиками, пока их не вывели из дыма.

Источник: Клопс.ru

Владельцы загоревшейся в Васильково квартиры пытались справиться с огнём тазиками, из задымлённой кухни их вывели спасатели. О подробностях пожара в панельке региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» в понедельник, 15 июня.

О ЧП экстренным службам сообщили в 02:06. В квартире на четвёртом этаже загорелись холодильник и кухонная мебель, огонь прошёл 3 м². Дымом затянуло всё жильё. Пожарные справились с пламенем, не дали ему распространиться и проветрили помещение.

На месте работали 10 спасателей и три спецмашины. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.

ЧП произошло в доме № 5 на улице 40 лет Победы. Бусю вынесли на улицу в тяжёлом состоянии — спасатели откачали её за десять минут.

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