Производитель из Башкирии при господдержке впервые вышел на мировой рынок

Предприниматель Светлана Губайдуллина представила свою продукцию на международной электронной торговой площадке при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.
«Для начинающего предпринимателя первый экспорт — всегда главный барьер. При содействии центра поддержки экспорта продукция бренда “Маг Магний” впервые была представлена на электронной торговой площадке Ozon в Казахстане. Выбор оказался идеальным стартом — маркетплейс стал окном в новые рынки. Итог превзошел ожидания: буквально за короткий срок география продаж охватила уже четыре страны — Казахстан, Белоруссию, Грузию и Узбекистан. Успех стал реальностью благодаря системной работе и поддержке государства», — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.
При содействии центра поддержки экспорта предприниматель получила софинансирование: государство взяло на себя 75% расходов на размещение товаров на маркетплейсе, а предприниматель оплатила лишь четверть суммы. Светлане не только помогли с размещением на зарубежной витрине, но и организовали локальное складское хранение в Казахстане. Ассортимент, представленный на международном рынке, включает в себя ионный питьевой магний, магниевое масло, магниевую соль, натуральное мыло, соли для ванн, скрабы и многое другое.
Напомним, обратиться в центр поддержки экспорта Республики Башкортостан можно по телефонам: +7 (34−72) 46−68−15, +7 (34−72) 46−89−39, +7 (917) 435−54−74 или по электронной почте exportcenter@bashkortostan.ru.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.