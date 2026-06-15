Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производитель из Башкирии при господдержке впервые вышел на мировой рынок

Ассортимент товаров включает ионный питьевой магний, магниевую соль, натуральное мыло, соли для ванн и многое другое.

Источник: Национальные проекты России

Предприниматель Светлана Губайдуллина представила свою продукцию на международной электронной торговой площадке при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.

«Для начинающего предпринимателя первый экспорт — всегда главный барьер. При содействии центра поддержки экспорта продукция бренда “Маг Магний” впервые была представлена на электронной торговой площадке Ozon в Казахстане. Выбор оказался идеальным стартом — маркетплейс стал окном в новые рынки. Итог превзошел ожидания: буквально за короткий срок география продаж охватила уже четыре страны — Казахстан, Белоруссию, Грузию и Узбекистан. Успех стал реальностью благодаря системной работе и поддержке государства», — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

При содействии центра поддержки экспорта предприниматель получила софинансирование: государство взяло на себя 75% расходов на размещение товаров на маркетплейсе, а предприниматель оплатила лишь четверть суммы. Светлане не только помогли с размещением на зарубежной витрине, но и организовали локальное складское хранение в Казахстане. Ассортимент, представленный на международном рынке, включает в себя ионный питьевой магний, магниевое масло, магниевую соль, натуральное мыло, соли для ванн, скрабы и многое другое.

Напомним, обратиться в центр поддержки экспорта Республики Башкортостан можно по телефонам: +7 (34−72) 46−68−15, +7 (34−72) 46−89−39, +7 (917) 435−54−74 или по электронной почте exportcenter@bashkortostan.ru.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше