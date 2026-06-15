Производитель из Башкирии при господдержке впервые вышел на мировой рынок

При содействии центра поддержки экспорта предприниматель получила софинансирование: государство взяло на себя 75% расходов на размещение товаров на маркетплейсе, а предприниматель оплатила лишь четверть суммы. Светлане не только помогли с размещением на зарубежной витрине, но и организовали локальное складское хранение в Казахстане. Ассортимент, представленный на международном рынке, включает в себя ионный питьевой магний, магниевое масло, магниевую соль, натуральное мыло, соли для ванн, скрабы и многое другое.