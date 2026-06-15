18-летний красноярец может лишиться машины за повторную пьяную езду

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, 18-летний житель Красноярска никогда не имел водительских прав, но это не мешало ему регулярно ездить по городу. Только за 2025 год автоинспекторы привлекли его к ответственности более 60 раз, выписав штрафов на 100 тысяч рублей. Он их оплатил, но осторожнее на дороге не стал.