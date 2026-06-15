18-летний красноярец может лишиться машины за повторную пьяную езду

Прокуратура требует конфискации авто у 18-летнего красноярца, которого поймали пьяным за рулём. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, 18-летний житель Красноярска никогда не имел водительских прав, но это не мешало ему регулярно ездить по городу. Только за 2025 год автоинспекторы привлекли его к ответственности более 60 раз, выписав штрафов на 100 тысяч рублей. Он их оплатил, но осторожнее на дороге не стал.
В 2024 году, когда ему едва исполнилось 16 лет, его уже наказывали за пьяную езду без прав — комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала его на 30 тысяч рублей.
Спустя год около трёх часов ночи, выпив две бутылки пива, он сел за руль своей «LADA 2107» и отправился кататься. На улице Седова инспекторы ДПС заметили машину, которая петляла по дороге. Парень проигнорировал требование остановиться, а когда всё же припарковался, выскочил из салона и попытался убежать. Его догнали и применили наручники. Освидетельствование показало 0,371 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторная пьяная езда). Вину он признал. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, на автомобиль наложен арест, надзорное ведомство будет настаивать на его конфискации.
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