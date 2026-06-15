1 млрд рублей взыскивают с бывших красноярских чиновников по делу о метро

Ранее обязанность вернуть деньги в бюджет возлагали только на Олега Митволя (экс-главу совета директоров) и Владимира Жаркова (экс-гендиректора компании «КрасТИСИЗ»). Уголовный суд по их делу принял такое решение ещё в 2023 году. Лапшина, Димитрова и Мандрова тогда приговорили к срокам, но не к компенсации ущерба — прокуратура считала, что их преступления не причинили прямого материального вреда.