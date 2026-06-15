1 млрд рублей взыскивают с бывших красноярских чиновников по делу о метро

Прокуратура края подала гражданский иск к бывшему премьеру региона Юрию Лапшину, экс-министру транспорта Константину Димитрову и экс-руководителю транспортного управления Константину Мандрову. Об этом сообщает «Проспект Мира».
Ведомство требует взыскать с них ущерб от аферы с проектом метро в размере 953 миллионов рублей (741 миллион — в федеральный бюджет, 212 — в краевой). На время суда прокуратура также просит арестовать имущество экс-чиновников на эту сумму.
Ранее обязанность вернуть деньги в бюджет возлагали только на Олега Митволя (экс-главу совета директоров) и Владимира Жаркова (экс-гендиректора компании «КрасТИСИЗ»). Уголовный суд по их делу принял такое решение ещё в 2023 году. Лапшина, Димитрова и Мандрова тогда приговорили к срокам, но не к компенсации ущерба — прокуратура считала, что их преступления не причинили прямого материального вреда.
Теперь надзорное ведомство изменило позицию и требует солидарной ответственности всех пятерых.
Ранее мы сообщали, что экс-мэра Владислава Логинова этапировали в Красноярск для суда.