Бывшему директору нижегородского ГУММиДа Левдикову озвучили приговор в суде

По данным следствия, в 2024 — 2025 годах, занимая должность руководителя муниципального учреждения, Левдиков содействовал победе коммерческой организации в конкурсе на выполнение работ по строительству и ремонту автомобильных дорог в Нижнем Новгороде. После заключения контракта он продолжил курировать его исполнение. В качестве благодарности, как полагает следствие, экс-чиновник получил взятку от учредителя фирмы — ремонт в своей квартире за счёт подрядчика.