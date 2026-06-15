Бывшему директору нижегородского ГУММиДа Левдикову озвучили приговор в суде

Бывшего директора ГУММиД Нижнего Новгорода Андрея Левдикова приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Его судили за взятки и мошенничество, пишет «Ъ-Приволжье» из зала суда.
Также Левдикова обящали выплатить штраф в 20 млн рублей.
Напомним, что Андрей Левдиков покинул должность директора «Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» по собственному желанию в середине мая 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2024 — 2025 годах, занимая должность руководителя муниципального учреждения, Левдиков содействовал победе коммерческой организации в конкурсе на выполнение работ по строительству и ремонту автомобильных дорог в Нижнем Новгороде. После заключения контракта он продолжил курировать его исполнение. В качестве благодарности, как полагает следствие, экс-чиновник получил взятку от учредителя фирмы — ремонт в своей квартире за счёт подрядчика.