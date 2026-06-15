В Краснодаре анонсировали новую систему оплаты парковок

В Краснодаре планируют внедрить новую технологию борьбы с неплательщиками на муниципальных парковках. О сути нововведения в ходе встречи с журналистами рассказал мэр города Евгений Наумов. Система предполагает использование камер видеофиксации на перекрестках для отслеживания времени пребывания автомобиля на определенном участке улицы.
По словам главы города, камеры будут фиксировать въезд и выезд машины из квартала. Если автомобиль не проедет следующий перекресток в течение 15 минут, система автоматически определит, что транспортное средство находится на платной парковке. Как отметил Наумов, такой подход позволит выставлять счета даже тем водителям, которые намеренно снимают или скрывают госномера, стоя на платных местах.
Инициатива вызвала критику со стороны экспертного сообщества. Как сообщает «Бизнес ФМ Краснодар», специалисты указывают на многочисленные юридические и технические сложности. В частности, водитель может заехать во двор жилого дома, развернуться или остановиться у магазина, не пользуясь муниципальной парковкой. Вице-президент Российского союза автомобилистов Антон Шапарин назвал такой метод «попыткой забивать гвозди микроскопом», отметив, что эффективнее использовать работу парковщиков и эвакуаторов для машин без номеров. Автоэксперты также подчеркивают, что действующее законодательство не предусматривает ответственности за стоянку автомобиля без регистрационных знаков.