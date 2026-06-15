В Краснодаре анонсировали новую систему оплаты парковок

Инициатива вызвала критику со стороны экспертного сообщества. Как сообщает «Бизнес ФМ Краснодар», специалисты указывают на многочисленные юридические и технические сложности. В частности, водитель может заехать во двор жилого дома, развернуться или остановиться у магазина, не пользуясь муниципальной парковкой. Вице-президент Российского союза автомобилистов Антон Шапарин назвал такой метод «попыткой забивать гвозди микроскопом», отметив, что эффективнее использовать работу парковщиков и эвакуаторов для машин без номеров. Автоэксперты также подчеркивают, что действующее законодательство не предусматривает ответственности за стоянку автомобиля без регистрационных знаков.