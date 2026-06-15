Минтранс готовится начать предварительную проработку ВСМ через Нижний Новгород

Вопросу строительства ВСМ Москва — Казань уже больше 10 лет. В 2013 году объем инвестиций оценивали в 982 млрд руб., запустить магистраль хотели в 2018 году — к чемпионату мира по футболу. В 2019 году решением президента проект остановили, выбрав для развития этого направления строительство платной трассы М-12. На тот момент под скоростную железную дорогу были зарезервированы земельные участки, стоимость оценивалась уже в 1,69 трлн руб.