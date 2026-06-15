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Проекты Прикамья вошли в 11 номинаций премии Russian Traveler Awards

Пермский край стал одним из лидеров по количеству представленных проектов.

Источник: Комсомольская правда

Пермский край вошел в число лидеров среди регионов России по количеству представленных проектов на соискание премии Russian Traveler Awards. Прикамье представлено в 11 номинациях.

Ежегодная национальная премия выявит лучшие туристические проекты страны. В краевом Минтуризма отметили рост узнаваемости брендов региона — от природных и культурных объектов до современных маршрутов и гастрономии.

На сайте премии стартовало голосование, оно продлится до 30 октября 2026 года. В нем может принять любой желающий после авторизации.

В число номинантов от Прикамья вошли: номинация «Агротуризм» — проект «ДоброFish», «Культурно-досуговое/общественное пространство» — Пермский центр экологической культуры, «Культурно-исторический объект/музей» — Пермская художественная галерея, «Малые города» — Чердынь, «Народный промысел» — «Обвинская роспись», «Национальное блюдо» — «Посикунчики», «Природный объект» — Камень Ветлан, «Промышленный туризм» — «Кунгурская керамика», «Фестиваль/праздник» — «Небесная ярмарка», «Экомаршрут» — «Егошихинская долина», «Экскурсионный туристический маршрут» — «Музейная бухта в Хохловке».

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что авиапассажиров на рейсах из Перми угостят в полете известным локальным блюдом. Авиакомпания запустила специальный гастрономический проект.