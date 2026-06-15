Туроператоры раскрыли цены на отдых «всё включено» в Турции в июле

В АТОР отметили, что бронирование туров в Турцию на июль и август в середине июня обычно на 2−4% дешевле, чем весной. Для люксовых отелей скидки могут достигать 12%. Однако наиболее выгодным месяцем для отдыха в Турции считается сентябрь, хотя такие туры рекомендуется бронировать заранее.