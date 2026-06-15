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Туроператоры раскрыли цены на отдых «всё включено» в Турции в июле

Цены на туры с вылетом из Москвы на 10 ночей варьируются в зависимости от уровня отеля.

Источник: Нижегородская правда

Пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что минимальная стоимость пакетного тура в Турцию для двух туристов из России по системе «всё включено» в июле составляет от 120 тысяч рублей. В эту сумму включено десятидневное проживание и перелёт из Москвы, если путёвка оформлена в июне, передаёт «Российская газета».

Цены на туры с вылетом из Москвы на 10 ночей варьируются в зависимости от уровня отеля: бюджетные варианты четырёхзвёздочных и самые доступные пятизвёздочные отели стоят от 120 до 185 тысяч рублей.

Более качественные четырёхзвёздочные гостиницы и эконом-пятизвёздочные отели обойдутся в 175−254 тысячи рублей. Классические пятизвёздочные отели стоят 255−350 тысяч рублей, а люксовые пятизвёздочные отели повышенной категории — 365−420 тысяч рублей.

Премиум-отели с пятью звёздами предлагаются за 420−600 тысяч рублей, а сегмент «тяжёлый люкс» — от 650 тысяч до 1,8 миллиона рублей.

В АТОР отметили, что бронирование туров в Турцию на июль и август в середине июня обычно на 2−4% дешевле, чем весной. Для люксовых отелей скидки могут достигать 12%. Однако наиболее выгодным месяцем для отдыха в Турции считается сентябрь, хотя такие туры рекомендуется бронировать заранее.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, во сколько нижегородцам обойдётся поездка на юг России.