Фестиваль «ВолгаФест» в Самаре не состоится в 2026 году. Об этом сообщает 450media.ru.
Масштабное мероприятие отменяется впервые за 10 лет. Делается это по соображениям безопасности.
Как пояснили представители фестиваля, им бы не хотелось останавливаться или делать перерыв, однако «современные реалии диктуют свои правила, и безопасность всегда остаётся главным приоритетом».
Организаторы выразили надежду вновь встретиться с гостями мероприятия уже в следующем году.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Стрелка на Стрелке» пройдет в Нижнем Новгороде.