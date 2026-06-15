Нужны ли театры и выставки обычному человеку или достаточно телевизора

Если люди готовы платить по 50 тысяч, чтобы посмотреть на Юру Борисова в костюме из фольги, и таких людей так много, что они обеспечивают аншлаги, почему бы театру не заработать? Если все вокруг дорожает и вдруг в руках у директора неожиданно появляется курица, несущая золотые яйца, было бы странно от нее отказываться ради эфемерных целей поддержания высокого среднего уровня культуры населения. Да и самому населению хочется ли все это видеть? Даже за пять тысяч рублей, даже за тысячу? Провести такой эксперимент, к сожалению, невозможно, а было бы интересно посмотреть, собрался бы в таком случае полный зал. К театру приучают прежде всего в семье, и если там нет традиции культурных выходов — на выставку, на премьеру, пусть даже на того же «Щелкунчика» в его какой-то бюджетной версии, то странно ожидать уже у взрослого человека тяги к знакомству с картинами Серова и Левитана или пьесами Петра Гнедича.