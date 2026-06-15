Нижегородская область представила в Москве лучшие практики развития туризма

Отдельное внимание в выступлении было уделено развитию малых исторических городов и комплексной работе по их превращению в центры туризма. Так, к примеру, губернатор отметил Выксу как уникальный пример трансформации промышленного моногорода в центр современной культуры. Созданный при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» индустриальный Шухов-парк и ежегодный «Выкса-фестиваль» сформировали новый облик территории через творчество и вовлечение жителей. Ключевым проектом духовного и культурного развития в Нижегородской области стал паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров».