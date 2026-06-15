Нижегородская область представила в Москве лучшие практики развития туризма

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил лучшие практики развития туризма региона в ходе пленарного заседания VI Международного туристического форума «Путешествуй!», который проходил с 10 по 14 июня в Москве на ВДНХ в поддержку нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глеб Никитин поделился опытом трансформации туристической отрасли региона, который за последние несколько лет превратился из промышленного центра в одного из лидеров внутреннего туризма.
«Нижегородская область в 2018 году и в 2026-м — это абсолютно разные регионы. Раньше, планируя поездки на выходные, многие даже не рассматривали Нижний Новгород. Сейчас ситуация принципиально иная. Мы сделали туризм абсолютным приоритетом и реализовали системный подход. Мы открыты и искренне хотим, чтобы коллеги могли использовать наш опыт», — подчеркнул Никитин.
Глава региона сообщил, что по итогам 2025 года область уверенно входит в тройку лидеров страны по устойчивости развития туризма. Турпоток по сравнению с юбилейным для Нижнего Новгорода 2021 годом вырос в 1,5 раза и достиг 5 млн человек. Около 1,9 млн гостей выбрали коллективные средства размещения.
Отдельное внимание в выступлении было уделено развитию малых исторических городов и комплексной работе по их превращению в центры туризма. Так, к примеру, губернатор отметил Выксу как уникальный пример трансформации промышленного моногорода в центр современной культуры. Созданный при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» индустриальный Шухов-парк и ежегодный «Выкса-фестиваль» сформировали новый облик территории через творчество и вовлечение жителей. Ключевым проектом духовного и культурного развития в Нижегородской области стал паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.