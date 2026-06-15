В Калининграде нашли подрядчика для ремонта пешеходной зоны на Московском проспекте. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на участие в торгах подала компания «Инпэкс». Организация снизила начальную стоимость работ на 415 тысяч рублей — до 27,3 миллиона. С компанией уже подписали контракт.
Победителю торгов предстоит привести в порядок участки от Московского проспекта, 3 до дома № 23, а также по другой стороне от дома № 28 до пересечения с улицей Гюго.
Подрядчику нужно демонтировать старое покрытие и уложить новое, а также установить бортовые камни. Кроме того, специалистам предстоит смонтировать остановочные павильоны, урны, дорожные знаки, подготовить почву для газона и выполнить другие работы. Ремонт необходимо выполнить в течение 155 дней с даты заключения контракта.
Власти дополнили программу по ремонту тротуаров в Калининграде. На работы выделяют 661 миллион рублей. Всего планируют привести в порядок 41 объект. Ранее в списке было 26 территорий.