В Калининграде нашли подрядчика для ремонта пешеходной зоны на Московском проспекте

Подрядчику нужно демонтировать старое покрытие и уложить новое, а также установить бортовые камни. Кроме того, специалистам предстоит смонтировать остановочные павильоны, урны, дорожные знаки, подготовить почву для газона и выполнить другие работы. Ремонт необходимо выполнить в течение 155 дней с даты заключения контракта.