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Часть домов левобережья Красноярска получит горячую воду раньше срока

16 июня в часть домов по контуру Красноярской ТЭЦ-1 вернется горячая вода.

Источник: Комсомольская правда

16 июня часть домов левобережья Красноярска получит горячую воду раньше срока. В СГК уточнили, что здания находятся на улицах Никитина и Партизана Железняка. Вот список:

Фото: СГК в социальных сетях.

Специалисты завершили гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-1. Горожанам напоминают, что заранее точно сказать, где и когда горячая вода вернется раньше срока, невозможно: решение принимается только после оценки состояния сетей. Также жилищным организациям необходимо открыть задвижки на домах.

Проверка трубопроводов на прочность — важная часть подготовки к следующей зиме.

Подробную информацию об отключениях можно уточнить в управляющих компаниях. Также для горожан доступна интерактивная карта по этой ссылке.

Ранее мы писали, что на утро 15 июня в лесах Красноярского края действуют 97 пожаров на площади 36 тысяч га — тайга горит в Эвенкийском, Байкитском, Туруханском, Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском, Кодинском, Чунском, Усольском, Верхнемарском, Ирбейском лесничествах.