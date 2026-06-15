В Волгограде простятся с зампредседателя райсовета ветеранов Валентиной Рогачевой

Отметим, Валентина Рогачева родилась в 1934 году в городе Иваново. Она застала войну, будучи ещё ребёнком, но наравне со взрослыми помогала фронту. В 1954 году окончила техникум общепита и была направлена в отстраиваемый из руин Сталинград. До 1967 года женщина трудилась в городских столовых. Прошла путь от инструктора-кулинара до заведующей. Позже перешла на работу в управление общественного питания облисполкома, где занималась разработкой меню для школ, институтов и заведений общепита. Выйдя на пенсию, Валентина Георгиевна посвятила остаток жизни помощи фронтовикам и организации патриотического воспитания молодёжи.