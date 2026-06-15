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Волгоградский «Ротор» взял на летние сборы 16 футболистов

Ротор начинает подготовку к сезону 2026/2027 и отсматривает новых игроков.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский «Ротор» отправился на летние учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Саранске и Новогорске с 15 июня по 6 июля. С собой на УТС тренерский штаб Дмитрия Парфёнова взял 16 футболистов. На сборах запланирован также просмотр возможных новичков.

Тренерский штаб взял с сбой 16 футболистов, сообщили в СК «Ротор». Среди них три вратаря: Чагров, Сугробов и Литвенок. В стане защитников: Дадич, Данилкин, Клещенко, Покидышев, Шильников и Храмцов. Полузащитники: Плотников и Родионов, Симонян и Трошечкин. Нападающие «Ротора»: Алиев, Хохлачёв и Эльдарушев.

Напомним, после стыков за выход в РПЛ «Ротор» не продлил контракт с несколькими игроками, в том числе с бывшим капитаном.