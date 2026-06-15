Волгоградский «Ротор» взял на летние сборы 16 футболистов

Волгоградский «Ротор» отправился на летние учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Саранске и Новогорске с 15 июня по 6 июля. С собой на УТС тренерский штаб Дмитрия Парфёнова взял 16 футболистов. На сборах запланирован также просмотр возможных новичков.