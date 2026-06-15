Сочинская библиотека внедрит цифровое планирование мероприятий

В библиотеке появится единое цифровое пространство для постановки задач. Сотрудники филиалов смогут получать доступ к шаблонам планов мероприятий, сценариям и графикам занятости залов. Это позволит отслеживать статус подготовки в реальном времени, исключая задержки из-за несвоевременной передачи информации. Ожидаемый результат — сокращение сроков подготовки стандартных мероприятий, снижение нагрузки на администраторов и увеличение числа культурных событий при сохранении текущей штатной численности.