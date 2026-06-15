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Сочинская библиотека внедрит цифровое планирование мероприятий

Это позволит высвободить время сотрудников для работы с посетителями и творческих проектов.

Источник: Национальные проекты России

Автоматизированное управление задачами при подготовке культурно-массовых мероприятий внедрят в учреждении «Централизованная библиотечная система города-курорта Сочи» в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.

«Внедрение цифровых инструментов планирования дисциплинирует процессы и высвобождает время сотрудников для работы с посетителями и творческих проектов. Коробочное решение, адаптированное под задачи культурно-массовой работы, позволяет автоматизировать рутинные процессы планирования, не требуя дорогостоящих разработок», — отметил министр экономики края Алексей Юртаев.

В библиотеке появится единое цифровое пространство для постановки задач. Сотрудники филиалов смогут получать доступ к шаблонам планов мероприятий, сценариям и графикам занятости залов. Это позволит отслеживать статус подготовки в реальном времени, исключая задержки из-за несвоевременной передачи информации. Ожидаемый результат — сокращение сроков подготовки стандартных мероприятий, снижение нагрузки на администраторов и увеличение числа культурных событий при сохранении текущей штатной численности.

Напомним, узнать подробности участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.