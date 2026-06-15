Кевин Спейси отрицает близкие связи с Эпштейном

«Ему (Эпштейну — ред.) принадлежал самолет, на котором мы отправились в эту поездку. Он предоставил самолет. Я никогда с ним до этого не встречался. Я едва ли помню момент знакомства. И после этой поездки я никогда с ним не пересекался», — сказал Спейси в интервью журналистки Ксении Собчак.