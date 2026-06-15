В Кодекс Нижегородской области могут внести поправки из-за вейпов

С 1 сентября в Нижегородской области незаконными станут распространение и хранение вейпов и жидкостей к ним. О том, как будет исполняться этот закон, «КП-Нижний Новгород» рассказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Закон был принят с целью ограничить распространение и хранение вейпов и жидкостей к ним. Этим законом мы послали четкий сигнал бизнесу о том, что зарабатывать на здоровье людей незаконно и аморально. При этом мы дали достаточно времени предпринимателям на то, чтобы перепрофилировать свою деятельность, — сказал Евгений Люлин. Кто будет контролировать исполнение закона, решит правительство региона. Возможно, в Административный кодекс Нижегородской области будут внесены поправки и установлена ответственность для нарушителей. Пока говорить о конкретных нормах рано. — Важно, что наши решения укладываются в общую логику развития федерального законодательства. Во главу угла теперь поставлены не коммерческие интересы, а здоровье населения, особенно молодежи, — сказал Евгений Люлин. Напомним, Государственная Дума поставила точку в вопросе продажи вейпов в регионах. На последнем заседании был принят закон, предложенный нижегородскими депутатами, который позволяет субъектам РФ самостоятельно принимать решение об ограничении продажи никотинсодержащей продукции на своих территориях.