SCMP: США вряд ли выдержат войну с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе

Также Счетная палата указала на дефицит квалифицированных кадров: на некоторых базах ВСС США признались, что до 75% технических специалистов не имеют необходимого опыта. Использование устаревшей авионики и компьютерных компонентов, например на самолетах-заправщиках KC-135, привело к частным отказам оборудования. А проблемы с более современными KC-46A Pegasus вынудили ВВС США больше полагаться на старые модели.