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SCMP: США вряд ли выдержат войну с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе

Счетная палата США (GAO) в июне опубликовала доклад, в котором проскальзывают сомнения насчет того, что США выдержат войну с Китаем. Особое опасение у ведомства вызывает состояние американских ВВС, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В докладе Счетная палата, которая выступает главным независимым аудиторским, оценочным и аналитическим органом конгресса США, подняла широкий спектр тем, которые указывают на слабые стороны США в условиях усиливающейся стратегической конкуренции с Китаем, пишет SCMP.

В частности, ведомство отметило старение авиапарка, нехватку запчастей, проблемы с техническим обслуживанием самолетов и задержки с вводом в строй современных самолетов-заправщиков.

Также Счетная палата указала на дефицит квалифицированных кадров: на некоторых базах ВСС США признались, что до 75% технических специалистов не имеют необходимого опыта. Использование устаревшей авионики и компьютерных компонентов, например на самолетах-заправщиках KC-135, привело к частным отказам оборудования. А проблемы с более современными KC-46A Pegasus вынудили ВВС США больше полагаться на старые модели.

По мнению экспертов Счетной палаты, США могут запускать стелс-бомбардировщики через континенты, отслеживать ракеты из космоса и развертывать войска в любой точке планеты, но едва ли смогут решить более фундаментальный вопрос.

В ведомстве считают, что в случае кризиса, например войны с Китаем, у американских военных возникнут сложности с обеспечением снабжения, поддержкой и связью.

Согласно документу, в период с 2019 по 2025 год парк самолетов-заправщиков американских ВВС постоянно не соответствовал целевым показателям готовности и боеспособности: процент доступных и готовых к выполнению задач самолетов-заправщиков оставался ниже стандартов, установленных ВВС США. Но эти самолеты, как подчеркивает Счетная палата, имеют решающее значение, поскольку служат «мостом» через океан.

SCMP поясняет, что в случае потенциального конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе американские истребители и бомбардировщики не смогут преодолевать огромные расстояния до зоны боевых действий и возвращаться домой без постоянной дозаправки в воздухе. Если «заправочный мост» выйдет из строя, американская авиация окажется в безвыходном положении, предупреждает гонконгская газета.

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