Путин оценил проект высокоскоростной железной дороги Москва — Минск

При этом глава Минтранса РФ сказал Путину, что проект Москва — Минск является вторым наиболее эффективным маршрутом в отрасли. В связи с этим Никитин попросил президента дать разрешение на предварительную проработку «белорусского» проекта и ряда других, касающихся железных дорог в России.