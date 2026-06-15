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Путин оценил проект высокоскоростной железной дороги Москва — Минск

Путин принял решение по проекту высокоскоростной железной дороги Москва — Минск.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин оценил проект высокоскоростной железной дороги Москва — Минск, пишет БелТА.

Так, российский лидер, принимая с докладом министра транспорта РФ Андрея Никитина, принял решение по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. В частности, Путин дал согласие на предварительную проработку проекта.

При этом глава Минтранса РФ сказал Путину, что проект Москва — Минск является вторым наиболее эффективным маршрутом в отрасли. В связи с этим Никитин попросил президента дать разрешение на предварительную проработку «белорусского» проекта и ряда других, касающихся железных дорог в России.

Кроме того, российский министр отметил важность того, чтобы в 2028 — 2029 годах была определенность по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Минска, а также его финансовой модели.

В свою очередь Путин сказал, что данный проект уже не единожды обсуждался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

— Мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали. Президент Беларуси поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет, — уверен глава России.

А Никитин добавил, что с разрешения властей в проекте будет задействован Евразийский банк, что позволит начать совместную работу в качестве международного проекта.

Ранее мы писали, что высокоскоростная магистраль между Минском и Москвой может получить название «Союз».

А еще писали, что Лукашенко просит Путина продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Бреста.

Тем временем глава МИД России Лавров высказался в Минске о выполнении договоренностей Путина и Трампа в Анкоридже.

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