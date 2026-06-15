Президент России Владимир Путин оценил проект высокоскоростной железной дороги Москва — Минск, пишет БелТА.
Так, российский лидер, принимая с докладом министра транспорта РФ Андрея Никитина, принял решение по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. В частности, Путин дал согласие на предварительную проработку проекта.
При этом глава Минтранса РФ сказал Путину, что проект Москва — Минск является вторым наиболее эффективным маршрутом в отрасли. В связи с этим Никитин попросил президента дать разрешение на предварительную проработку «белорусского» проекта и ряда других, касающихся железных дорог в России.
Кроме того, российский министр отметил важность того, чтобы в 2028 — 2029 годах была определенность по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Минска, а также его финансовой модели.
В свою очередь Путин сказал, что данный проект уже не единожды обсуждался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
— Мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали. Президент Беларуси поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет, — уверен глава России.
А Никитин добавил, что с разрешения властей в проекте будет задействован Евразийский банк, что позволит начать совместную работу в качестве международного проекта.
Ранее мы писали, что высокоскоростная магистраль между Минском и Москвой может получить название «Союз».
А еще писали, что Лукашенко просит Путина продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Бреста.
Тем временем глава МИД России Лавров высказался в Минске о выполнении договоренностей Путина и Трампа в Анкоридже.