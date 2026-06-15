Город предпринимателей: в Сочи впервые пройдет фестиваль «Атланты Сити»

— Для нас важно не только предоставлять финансовые решения, но и создавать среду, в которой предприниматели могут расти быстрее за счет сильного окружения. Мы видим, насколько востребованы сегодня качественные нетворкинги и живое общение между владельцами бизнеса. «Атланты Сити» — это как раз тот формат, который помогает объединять людей, идеи и возможности, — отмечает Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.