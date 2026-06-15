Город предпринимателей: в Сочи впервые пройдет фестиваль «Атланты Сити»

Фестиваль «Атланты Сити» с 22 по 26 июня объединит 2000 предпринимателей, топ-менеджеров и членов их семей в закрытом городе на Курорте Красная Поляна 960. Титульный партнер мероприятия — Альфа-Банк.
Идея. Быть владельцем бизнеса — значит постоянно держать в голове десятки сложных задач, постоянно выбирая между работой, развитием, отдыхом и семьей. Но, что если объединить все и сразу действительно возможно? Основатели бизнес-сообщества «Атланты» Михаил Воронин (Worlds, ReForum Winning the Hearts) и Борис Альхимович (Redday) решили создать закрытый город, в котором предприниматели могут полноценно провести время с семьей и в кругу равных, получить новые знания и перезагрузиться.
— Сегодня бизнесу гораздо выгоднее объединяться и разговаривать, а не замыкаться в своем пузыре, опасаясь конкуренции. «Атланты Сити» — своего рода ПМЭФ, только для малого и среднего бизнеса. Место встречи всех бизнес-сообществ страны. Живая среда для честного диалога, в которой каждый участник становится соавтором и получает возможность без спешки и дедлайнов сформировать свой идеальный личный трек на 4 дня, — объясняют Михаил Воронин и Борис Альхимович.
Титульным партнером фестиваля стал Альфа-Банк, который активно поддерживает предпринимателей и их инициативы.
— Для нас важно не только предоставлять финансовые решения, но и создавать среду, в которой предприниматели могут расти быстрее за счет сильного окружения. Мы видим, насколько востребованы сегодня качественные нетворкинги и живое общение между владельцами бизнеса. «Атланты Сити» — это как раз тот формат, который помогает объединять людей, идеи и возможности, — отмечает Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.
Как будет устроен город предпринимателей. Фестиваль пройдет при поддержке Группы Мантера, генерального партнера события, на одном из ведущих всесезонных курортов России — Красная Поляна. С 22 по 26 июня Поляна 960 станет закрытым «городом предпринимателей». Здесь появятся улицы продаж, финансов, команды, переулок партнерств и инвестиционный тупик, кварталы (креативный и IT), университет и школа, фудзона, ночной клуб и даже ЗАГС!
Синтез деловой и развлекательной программы. Программа фестиваля «Атланты Сити» выстроена таким образом, чтобы закрыть максимум запросов участников. Так в деловом блоке планируются выступления топ-спикеров, баттл-сессии, разборы реальных кейсов, мастер-классы, работа менторских и экспертных гостиных, а также форум-групп, в которых можно обсудить актуальные темы в узком кругу единомышленников.
В развлекательном блоке — ежедневный спорт (йога, фитнес, легкий хайкинг, «бизнес на бегу» — пробежки в компании звездных предпринимателей), шоу бизнес-провалов, хор на весь двор, вечеринки, специальные программы для спутников и детей участников.
Каждый вечер — выступления звездных гостей. «БеспринцЫпные чтения», музыкально-поэтическая программа от проекта «Рави_пишет», Prosecco Show, концерты Максима Трофимчука, True Party Band, «Чувака с гитарой». Специально приглашенный гость — ZIVERT.
Цифры. 2000+ владельцев бизнесов и топ-менеджеров из России и стран СНГ, 50+ спикеров и амбассадоров, 200 часов полезного контента.
Спикеры и амбассадоры. Делиться опытом и кейсами на «Атланты Сити 2026» будут владельцы и топ-менеджеры компаний из разных ниш бизнеса: Оскар Хартманн (AKTIVO, 14 единорогов), Виктор Кузнецов («ВсеИнструменты.ру»), Евгений Демин (Splat), Виктор Семенов («Белая дача»), Дмитрий Фомин (DOFOMIN GROUP), Алексей Васильчук («Чайхона № 1», RESTart Vasilchuk Brothers), Сергей Иванов (ГК «ЭФКО») и другие.
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