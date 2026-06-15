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Перевозчик неожиданно отменил рейсы «Валдаев» из Нижнего Новгорода в Дзержинск

Дата начала навигации пока остается под вопросом.

Источник: Живем в Нижнем

В компании «Водолет» объявили об отмене рейсов из столицы Приволжья в город химиков. Из города в город пассажиров должны были доставлять по реке скоростные суда.

Пока дата начала навигации «Валдаев» по направлению Нижний Новгород — Дзержинск остается под вопросом. Перевозчик обещает отдельно сообщить, когда можно будет приобрести билет и отправиться по данному маршруту по воде.

Напомним, в 2026 году сеть речных маршрутов из Нижнего Новгорода планируется расширить. Скоростные суда начнут работать на новых направлениях.

Ранее мы рассказывали о том, что уже в июле столицу ПФО с Минском свяжут прямые авиарейсы. Пассажироперевозки организует компания «Аэрофлот».