Перевозчик неожиданно отменил рейсы «Валдаев» из Нижнего Новгорода в Дзержинск

В компании «Водолет» объявили об отмене рейсов из столицы Приволжья в город химиков. Из города в город пассажиров должны были доставлять по реке скоростные суда.
Пока дата начала навигации «Валдаев» по направлению Нижний Новгород — Дзержинск остается под вопросом. Перевозчик обещает отдельно сообщить, когда можно будет приобрести билет и отправиться по данному маршруту по воде.
Напомним, в 2026 году сеть речных маршрутов из Нижнего Новгорода планируется расширить. Скоростные суда начнут работать на новых направлениях.
Ранее мы рассказывали о том, что уже в июле столицу ПФО с Минском свяжут прямые авиарейсы. Пассажироперевозки организует компания «Аэрофлот».